Boğaziçi Üniversitesi'nde gözaltına alınan öğrencilerden 3'üne tutuklama talebi

Boğaziçi Üniversitesi'nde dün yaşanan olaylar sonrası gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan 7 öğrenci bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Savcılıkta sorgulanan şüphelilerden 3'ü tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi. Diğer şüphelilerin ise adli kontrol kararı ile serbest bırakılması istendi. Şüpheliler nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildiler.

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