Boğaziçi Üniversitesi'nde gözaltına alınan öğrencilerden 3'üne tutuklama talebi - Haberler
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Boğaziçi Üniversitesi'nde gözaltına alınan öğrencilerden 3'üne tutuklama talebi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Boğaziçi Üniversitesi'nde gözaltına alınan öğrencilerden 3'üne tutuklama talebi

BOĞAZİÇİ Üniversitesi Rektörlük binası önünde yaşanan olaylarda Rektör Prof. Dr. Naci İnci'nin makam aracının üzerine çıkan kişinin de aralarında bulunduğu 7 öğrenciden 3'ü tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi.

İSTANBUL (DHA) - BOĞAZİÇİ Üniversitesi Rektörlük binası önünde yaşanan olaylarda Rektör Prof. Dr. Naci İnci'nin makam aracının üzerine çıkan kişinin de aralarında bulunduğu 7 öğrenciden 3'ü tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi. Diğer 4 şüphelinin ise adli kontrolle serbest bırakılması talep edildi.

Boğaziçi Üniversitesi'nde dün yaşanan olaylar sonrası gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan 7 öğrenci bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Savcılıkta sorgulanan şüphelilerden 3'ü tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi. Diğer şüphelilerin ise adli kontrol kararı ile serbest bırakılması istendi. Şüpheliler nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildiler.


- İstanbul

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