Bodrum'da ölü caretta caretta bulundu

BODRUM, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde ölü caretta caretta kıyıya vurdu.

Peksimet Mahallesi Kadıkalesi Ormancılar Sitesi sahilinde, site sakinleri bir deniz kaplumbağasının kıyıda hareketsiz olduğunu fark etti.

Yanına yaklaştıklarında kabuğunun üzerinde deniz salyası olduğu görülen kaplumbağanın öldüğünü anlayan vatandaşlar durumu belediyeye bildirdi.

Kaplumbağa ekiplerce sahilden alındı.