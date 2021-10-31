Son dakika: Bodrum'da 20 kedi ölü bulundu; tarım ilacıyla zehirlenme şüphesiyle inceleme

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir site içerisinde 26 Ekim'de, mazgal içerisinde ve yollarda kedilerin hareketsiz yattığını görenler durumu belediye ekiplerine bildirdi. Ekiplerce yapılan incelemede 15 kedinin öldüğü tespit edildi. Belediye ekipleri, olayla ilgili inceleme başlatırken, kedilerin kesin ölüm nedeninin tespiti için nekropsi yapılacağı bildirildi. Sitede yaşayanlar, kedilerin tarım ilacıyla zehirlenerek öldürüldüğünü iddia etti. 10 gün önce Kumköy Mahallesi'nde 5 kedinin daha zehirlenerek öldürüldüğü belirtildi.

Durumu Bodrum Belediyesi Hayvan Barınağı'na bildirdim. Ölen kedinin 1'ini biyokimyasal, tanısal görüntülemeye; nekropsiye gönderdik. Maalesef henüz bir sonuç alamadık. Söz konusu kedi, köpek olunca yeterli derecede ilgilenilmiyor. Veterinerimiz, 'Bir çocuk buradan bulduğu kemiği tutup, ağzına götürse onu kurtaramazdık' dedi. Kedileri zehirleyen şeyin, bir tarım ilacı olduğunu söyledi. Yetkililerden çözüm bekliyoruz. Kediler çoğaldığı, yeni yavrular çıktığı zaman zehirleme yapılıyor' diye konuştu.