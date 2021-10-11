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Son dakika... Bodrum 2 noktada yangın çıktı

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Son dakika... Bodrum 2 noktada yangın çıktı

Son dakika haberler: Muğla'nın Bodrum ilçesinde 2 noktada çıkan yangın, orman ve itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

BODRUM, MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde 2 noktada çıkan yangın, orman ve itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

İlk yangın Akyarlar Mahallesi'nde çıktı. Geçtiğimiz günlerde peş peşe 2 yangını çıktığı alana yakın bir noktada çıkan yangını ihbar alan Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, otluk alanda etkili olan alevlere hızlı şekilde müdahale ederek daha fazla büyümesini önledi.

İkinci yangın geçen hafta 2 yangının çıktığı Yakaköy Mahallesi'nde başladı. Çilek Caddesi'nde çıkan orman yangınına itfaiye ve orman ekipleri hızlı şekilde müdahale ederek söndürdü. Yangında yaklaşık bir dönüm ormanlık alan zarar gördü. Bölgede soğutma çalışması yapıldı.

Her iki yangının çıkış sebebi ile ilgili inceleme yapıldı.

(Hamdi Yörür/İHA)

Son dakika... Bodrum 2 noktada yangın çıktı

Son dakika... Bodrum 2 noktada yangın çıktı

Son dakika... Bodrum 2 noktada yangın çıktı

Son dakika... Bodrum 2 noktada yangın çıktı

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