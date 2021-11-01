Son dakika: Bitlis'te, 6 araçta 64 kaçak göçmen yakalandı: 6 organizatör gözaltında

BİTLİS (DHA) - BİTLİS'te, jandarma ekiplerince yapılan yol kontrolünde durdurulan 2 minibüs ve 4 otomobilde 64 kaçak göçmen ve 6 organizatör yakalanarak gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bitlis-Baykan karayolundaki uygulama noktasında yol kontrolleri yaptı. Kontrollerde durdurulan 2 minibüs ve 4 otomobilde arama yapıldı. Aramada yurda yasadışı yollarla giren yabancı uyruklu 64 kaçak göçmen ile göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirlenen 6 organizatör yakalandı. Gözaltına alınan organizatörler işlemleri için Jandarma Komutanlığı'na götürülürken, kaçak göçmenler ise işlemlerinin ardından Van İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne bağlı Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.