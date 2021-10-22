Son dakika... BİRLİKTE TATLI YEDİĞİ AĞABEYİNİ TABANCAYLA ÖLDÜRMÜŞ

SELÇUK, İZMİR (DHA) - ADANA'da 4 gün önce başından tabancayla vurulmuş halde ölü bulunan Muzaffer Aktağlı'yı (30), kardeşi Selçuk Aktağlı'nın (20) öldürdüğü ortaya çıktı. Katil zanlısının, birlikte tatlı yedikten sonra Kavga ettiği ağabeyi Muzaffer Aktağlı'yı, masada duran tabancayla öldürdüğü öğrenildi.

Olay, 18 Ekim günü saat 08.00 sıralarında Seyhan ilçesi Gülpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Sabah saatlerinde turla gittiği Mardin seyahatinden dönen Esen Aktağlı (51), oğlu Muzaffer Aktağlı'yı uyandırmak için salona girdi. Oğlunun kanlar içerisinde yerde yattığını gören annesi Aktağlı çığlık attı. Eşinin bağırdığını duyan Cafer Aktağlı'nın (55) durumu bildirmesi üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde, başından tabancayla vurulduğu belirlenen Aktağlı'nın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Polisin yaptığı incelemede odada boş kovan bulundu, silaha ise ulaşılamadı. Muzaffer Aktağlı'nın cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsisinin ardından yakınları tarafından alınarak toprağa verildi.

KARDEŞİYLE SIK SIK TARTIŞTIKLARI İDDİASI

Muzaffer Aktağlı'nın cinayete kurban gitmiş olabileceği üzerinde duran Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı. Aynı avluda bulunan farklı dairelerde oturan baba Cafer Aktağlı ile oğlu Serkan Aktağlı (27) gözaltına alınıp, emniyete götürüldü. Baba Aktağlı ifadesinde, silah sesi duymadığını ancak diğer oğlu Selçuk Aktağlı'nın gece saatlerinde eve geldiğini gördüğünü öne sürdü. Yapılan çalışmada Muzaffer Aktağlı ile kardeşi Selçuk Aktağlı arasında husumet bulunduğu ve sık sık tartıştıkları belirlendi.

BİRLİKTE TATLI YEMİŞLER

Bu tespitler üzerine baş şüphelinin peşine düşen polis, Selçuk Aktağlı'yı Yeşilyuva Mahallesi'ndeki arkadaşının evinde yakaladı. Cinayette kullanılan tabanca ise Selçuk Aktağlı'nın belinden çıktı. Emniyete götürülen Selçuk Aktağlı ifadesinde, 'Gece eve geldiğim zaman, ağabeyim tatlı almış yiyordu. Bana da ikram etti ve beraber yedik. Daha sonra kendisiyle beni uyuşturucuya alıştırdı diye tartıştık. Bana küfretti, tokat attı. Tahrik edince, kendisine ait tabancayla vurdum' diyerek cinayeti itiraf etti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Selçuk Aktağlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Cafer Aktağlı ile oğlu Serkan Aktağlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.