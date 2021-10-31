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Son dakika: Bingöl'deki trafik kazasında 3 kişi yaralandı

AA / Rıdvan Korkulutaş - Haberler | Güncel
Son dakika: Bingöl'deki trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Son dakika haberler: Bingöl'de bir otomobilin trafik ışıklarında bekleyen araçlara çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

BİNGÖL (AA) - Bingöl'de bir otomobilin trafik ışıklarında bekleyen araçlara çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsü henüz belirlenemeyen 12 AP 977 plakalı otomobil, Saray Mahallesi Berti Kavşağı'ndaki trafik ışıklarında bekleyen Ümit Özgürdemir'in (29) kullandığı 34 BPD 460 plakalı otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle Özgürdemir'in otomobili de önündeki 12 M 0051 plakalı özel halk otobüsüne çarptı.

Kazada, sürücü Özgürdemir ile yolculardan Merve Kandemir (23) ve Yüksel Buketçi (26) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bingöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazanın ardından 12 AP 977 plakalı otomobilin sürücüsünün kaçtığı öğrenildi.

Son dakika: Bingöl'deki trafik kazasında 3 kişi yaralandı

AA / Rıdvan Korkulutaş - Son Dakika Haberleri
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