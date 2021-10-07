Son dakika... Bilime meraklı çocuklar Karabük'te şenlikte buluşuyor

KARABÜK (AA) - 4007 TÜBİTAK Bilim Şenlikleri Destekleme Programı kapsamında düzenlenen "Karabük Bilim Şenliği; Emeğin Başkent Bilimle Buluşuyor" etkinliği başladı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde hazırlanan etkinlik kapsamında öğrenmeye istekli, araştırmacı ve bilinçli bireylerin yetişmesine katkı sağlanması hedefleniyor.

Şenlik kapsamında 46 atölye çalışması, 3 konferans, 1 sergi ile bilimsel gösteriler, 3D tasarım ve artırılmış gerçeklik uygulamaları, sosyal ve beşeri bilime dair örneklerden oluşan etkinlikler gerçekleştirilecek.

Vali Fuat Gürel, Kent Meydanı'nda düzenlenen şenliğin açılışında, Karabük'ün Türkiye'de eğitim başarısında ilk 10 il içeresinde olduğunu belirterek, "Çocuklarımızı bilim ve teknolojiyle geleceğe ve ülkemizin hedeflerine iyi hazırlamamız gerekiyor. Devletimiz çocuklarımızı bilimle sanatla ve kültürle buluşturmak adına ne gerekiyorsa elinden gelen bütün gayreti sarf ediyor." dedi.

Gürel, TÜBİTAK projeleri kapsamında birçok ilde bilim şenliği yapıldığını aktararak, çocukların da kendilerini yetiştirmek ve geleceğe hazırlamak adına güzel projeler hazırladığını anlattı.

Konuşmaların ardından şenliğin açılış kurdelesini kesen Vali Gürel ve protokol üyeleri, stantları gezdi.

Şenliğin açılışına Vali Gürel'in eşi Özlem Aras Gürel, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Cumhuriyet Başsavcısı Koray Kesgin, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.