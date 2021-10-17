BEŞİKTAŞ'TA ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI - Haberler
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BEŞİKTAŞ'TA ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Beşiktaş'ta yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda duramayan otomobil kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) - Beşiktaş'ta yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda duramayan otomobil kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı. 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 otomobil de büyük hasar meydana geldi.

Kaza saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Barbaros Bulvarı Beşiktaş Meydanı yönünde iddiaya göre hızlı ilerleyen otomobil yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda duramayınca kırmızı ışıkta bekleyen bir cipe sonra da bir otomobile çarptı. Kayan otomobilin çarptığı otomobil de önündeki otomobile çarpınca 4 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 1 kişi hafif yaralanırken 2 otomobilde büyük hasar meydana geldi. Kaza yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri başka bir kazanın yaşanmaması için önlem aldı. Yaklaşık 1 saat aksayan trafik araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

Kazaya karışan cipte bulunan İpek Öney Biz orta şeritte kırmızı ışıkta beklerken arkadan aracın kayarak geldiğini gördüm. Önce bize sonra önündeki araca çarptı. Önünde çarptığı araç da bir öndekine çarpınca zincirleme kaza oldu. Galiba yaralı yok ama öndeki arabalar pert oldu. Yağmurdan kaydı galiba, hızlı geliyordu frene basmaya çalışmış ama fren tutmamış diye konuştu.

BEŞİKTAŞ'TA ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI

BEŞİKTAŞ'TA ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI

BEŞİKTAŞ'TA ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI

BEŞİKTAŞ'TA ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI

BEŞİKTAŞ'TA ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: BEŞİKTAŞ'TA ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI - Haberler
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