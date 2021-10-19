Son dakika: Beşiktaş'ta hareketli anlar: Keserle direnen şahsı polis kalkanlarla eve girip aldı

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - Beşiktaş'ta hareketli anlar: Keserle direnen şahsı polis kalkanlarla eve girip aldı

Ulus'ta akıl hastası bir şahıs, sağlık ekiplerine keserle saldırarak hastaneye gitmemekte direndi

Ailesinin isteği üzerine eve giren polis ekipleri, şahsı evden çıkartarak ambulansa götürdü

İSTANBUL - Ulus'ta akıl hastası bir adam, kendisini hastaneye götürmek için eve gelen sağlık ekiplerine keserle saldırarak kendini eve kilitledi. İkna çabalarına yanıt vermeyen şahıs, ailesinin isteği üzerine kalkanlarla eve girerek biber gazı sıkan polis ekipleri tarafından güçlükle dışarıya çıkartıldı. Yaşanan hareketli anlar ise İHA kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Beşiktaş Ulus'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir süredir tedavi gören akıl hastası 51 yaşındaki Muammer T., ailesinin isteği üzerine Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine götürülmek istendi, olay yerine gelen sağlık ekipleri kapıyı çaldıklarında Muammer T. saldırganlar tavırlar sergilemeye başladı. Şahıs ardından eline keser alarak kendini eve kilitledi. Bunun üzerine sağlık ekipleri, polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şahsı ikna etmek için çalışmalara başladı. Ancak şahıs elinde keserle evin içerisinde bekleyerek ikna çabalarına yanıt vermedi.

Keserle direnen şahsı polis kalkanlarla eve girip aldı

Bunun üzerine Beşiktaş polisi, şahsın dikkatini çekmek için önce levye ve copla evin ön camını kırdı. Ardından kask takan ekipler, kalkanların yardımıyla içeriye girmeye çalıştı. Şahsın keserle saldırı pozisyonunda olması üzerine polis ekipleri, şahsın direncini kırmak için içeriye bir miktar biber gazı sıktı. Kapının arkasına ev eşyalarını dayayarak barikat kuran şahıs, polis ekipleri tarafından zarar verilmeden içeriden alındı. Elindeki keser alınan şahıs, etrafa zarar vermemesi için polis ekipleri tarafından kelepçelenerek evden çıkartıldı.

Ambulansa alınan şahıs ardından polis ekiplerinin gözetiminde hastaneye götürüldü. Yaşanan hareketli anlar ise İHA kameralarına saniye saniye yansıdı.