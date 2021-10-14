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Son dakika! Batman'dan terörle mücadelede İçişleri Bakanı Soylu'ya destek mesajları verildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Son dakika! Batman'dan terörle mücadelede İçişleri Bakanı Soylu'ya destek mesajları verildi

Son dakika haber... Geçtiğimiz günlerde çeşitli temaslarda bulunmak üzere Batman'a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile bir araya gelme fırsatı bulan iş insanları ve şehit yakınları, terörle mücadelede verdiği karlılıktan dolayı Bakan Soylu'ya teşekkür etti.

BATMAN (İHA) - Geçtiğimiz günlerde çeşitli temaslarda bulunmak üzere Batman'a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile bir araya gelme fırsatı bulan iş insanları ve şehit yakınları, terörle mücadelede verdiği karlılıktan dolayı Bakan Soylu'ya teşekkür etti.

Geçtiğimiz hafta Batman'da güvenlik toplantısına katılmak ve şehit özel harekat polislerinin isimlerinin yer aldığı Bayrak Tepe Anıtının açılışına katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile bir araya gelme fırsatı bulan iş insanları ve şehit yakınları, Soylu'ya terörle mücadelede göstermiş olduğu kararlılıktan dolayı teşekkür ederek tam destek mesajları verdi. Batman'daki temaslarında İçişleri Bakanı Soylu'yu çiçeklerle karşılayan iş insanı Esat Ekremoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun terörle olan kararlı mücadelesi sayesinde eskiden Batman'a gelmekten bile çekinen iş insanlarının Batman'a yatırım yapmaktan çekinmediğini ifade ederek, son dönemde bölgede yapılan yatırımların her geçen gün arttığını söyledi. İş insanı Ekremoğlu, "Batman'da önceki yıllarda yapılan terör eylemleri ve terörün destekçileri tarafından üretilen çeşitli bahaneler nedeniyle bir çok iş insanımızın iş yerlerine zar veriliyor, araç ve gereçlerini yakılıyordu. Havadan, sudan bahane üretenler artık istedikleri gibi iş insanlarına ve vatandaşlara zarar veremiyor, sokaklara korku salamıyor. Batman'da yatırım yapmak isteyen iş insanlarına her türlü destek veriliyor. Bunu gören bir çok iş insanı Batman'da yatırım yapmış ve vatandaşlarımıza iş olanağı sağladı. Bu başarı hikayesinin ardında terörle mücadelede kararlı çalışmalar yürüten ve bahane arayanlara taviz vermeyen İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu var. Batman'a gerçek anlamda huzur geldi. İş insanlarımız ve istihdam bulan işçilerimiz adına bakanımıza çok teşekkür ediyoruz" dedi. - BATMAN

Son dakika! Batman'dan terörle mücadelede İçişleri Bakanı Soylu'ya destek mesajları verildi

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