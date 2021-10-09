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Son Dakika | Başkent'te yanan otomobil itfaiyeyi alarma geçirdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son Dakika | Başkent'te yanan otomobil itfaiyeyi alarma geçirdi

Son dakika haberi: Ankara'nın Sincan ilçesinde bir binanın garajında yanan otomobil itfaiye ekiplerini alarma geçirdi.

SİNCAN, ANKARA (İHA) - Ankara'nın Sincan ilçesinde bir binanın garajında yanan otomobil itfaiye ekiplerini alarma geçirdi.

Alınan bilgiye göre, Atatürk Mahallesi İnci Sokak üzerinde bir binanın garajında bulunan park halindeki otomobilde yangın çıktı. Binan sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri geldi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları ile yangın söndürülürken otomobil kullanılamaz hale geldi. - ANKARA

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