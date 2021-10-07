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Son dakika: Başkent'te uyuşturucu operasyonları: 10 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika: Başkent'te uyuşturucu operasyonları: 10 gözaltı

Son dakika haberler... Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticaretini önlemeye yönelik 20 Eylül-6 Ekim tarihleri arasında yapılan çalışmalarda 10 kişi gözaltına alındı.

ANKARA (İHA) - Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticaretini önlemeye yönelik 20 Eylül- 6 Ekim tarihleri arasında yapılan çalışmalarda 10 kişi gözaltına alındı.

Ankara'da uyuşturucu imal ve satışının önüne geçmeye yönelik 20 Eylül-6 Ekim tarihleri arasında düzenlenen 6 farklı operasyonda çeşitli türlerde uyuşturucu madde ele geçirilirken, toplam 10 kişi gözaltına alındı. Altındağ ilçesinde yol kenarındaki şüpheli araçta arama yapan ekipler, araçta ve içerisinde bulunan M.F.D. ve D.D.'nin üzerlerinde 15 gram esrar ele geçirdi. Bir diğer olayda ise ekipler, Güdül ilçesinde E.K.A. isimli şahsın üzerinde uyuşturucu madde olduğu bilgisine ulaştı. Aracı ile yakalanan şahsın üzerinde yapılan aramada 9 gram esrar ele geçirildi.

Jandarma ekipleri Çankaya ilçesinde de H.C.Y.'nin kullandığı şüpheli aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada 77 adet uyuşturucu hap ile 2 gram esrar ele geçirildi. Ekipler tarafından yapılan diğer bir çalışmada, Ö.Y., Y.B., E.A. isimli şahısların Yenimahalle ilçesinde uyuşturucu madde satışı yaptığı belirlendi. Şahısların içerisinde bulunduğu aracı durduran ekipler, şüphelilerin üzerlerinde ve araçta yaptıkları aramada 10 gram eroin, 1 gram metamfetamin ve 6 adet uyuşturucu hap ele geçirdi.

Şereflikoçhisar-Niğde otoyolundaki bir yolcu otobüsünün yol kenarında beklendiğini gören jandarma ekipleri, yolculardan S.M.'nin şüpheli tavırları üzerine yaptığı üst aramasında 9 gram metamfetamin ele geçirdi. Altındağ ilçesinde de şüphe üzerine durdurulan araçta ve içerisindeki S.O. ve A.A. isimli kişilerin üzerinde yapılan aramada 3 gram metamfetamin ve 2 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparat ele geçirildi.

Söz konusu altı olayda ele geçirilen uyuşturucu maddelere el konulurken, yakalanan 10 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - ANKARA

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