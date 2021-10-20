Son dakika haberleri... Başkent'te MTA Yerleşkesi'ndeki patlama sonucu oluşan yangın kontrol altına alındı - Haberler
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Son dakika haberleri... Başkent'te MTA Yerleşkesi'ndeki patlama sonucu oluşan yangın kontrol altına alındı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika haberine göre Başkent'te MTA Yerleşkesi'ndeki patlama sonucu oluşan yangın kontrol altına alındı Ankara'da Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünün bahçesinde meydana gelen doğalgaz patlaması sonucu başlayan yangın kontrol altına alındı.

MADEN, ELAZIĞ (İHA) - Başkent'te MTA Yerleşkesi'ndeki patlama sonucu oluşan yangın kontrol altına alındı

ANKARA - Ankara'da Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünün bahçesinde meydana gelen doğalgaz patlaması sonucu başlayan yangın kontrol altına alındı. İçeriden çekilen görüntüler ise patlamanın şiddetini gözler önüne serdi.

Olay, Ankara- Eskişehir yolu üzerinde yer alan Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünün bahçesinde meydana geldi. Şiddetli patlama sesiyle irkilen Başkentliler hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, yaşanan doğal gaz patlamasının ardından çıkan alevlere müdahale edildi. Olayda can kaybı ve yaralanma olmadığı öğrenilirken, güvenlik güçleri bölgede önlem alarak yolu araç trafiğine kapattı. Yangın tamamen kontrol altına alındı ve ekipler söndürme çalışmalarını sürdürüyor. Öte yandan patlamanın yaşandığı alandan çekilen görüntüler ise hasarın büyüklüğünü gözler önüne serdi.

MTA Genel Müdürlüğü tarafından Twitter'dan yapılan açıklamada ise, "Kurumumuz ısı santralinde meydana gelen patlama sonucunda herhangi bir yaralanma ve can kaybı bulunmamaktadır. Olaya müdahale edilmekte olup, kontrol altına alınmıştır" denildi.

Son dakika haberleri... Başkent'te MTA Yerleşkesi'ndeki patlama sonucu oluşan yangın kontrol altına alındı

Son dakika haberleri... Başkent'te MTA Yerleşkesi'ndeki patlama sonucu oluşan yangın kontrol altına alındı

Son dakika haberleri... Başkent'te MTA Yerleşkesi'ndeki patlama sonucu oluşan yangın kontrol altına alındı

Son dakika haberleri... Başkent'te MTA Yerleşkesi'ndeki patlama sonucu oluşan yangın kontrol altına alındı

Son dakika haberleri... Başkent'te MTA Yerleşkesi'ndeki patlama sonucu oluşan yangın kontrol altına alındı

Son dakika haberleri... Başkent'te MTA Yerleşkesi'ndeki patlama sonucu oluşan yangın kontrol altına alındı

Son dakika haberleri... Başkent'te MTA Yerleşkesi'ndeki patlama sonucu oluşan yangın kontrol altına alındı

Son dakika haberleri... Başkent'te MTA Yerleşkesi'ndeki patlama sonucu oluşan yangın kontrol altına alındı
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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