Son dakika... Başkent'te kaygan zemin nedeniyle kaza: 1 yaralı - Haberler
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Son dakika... Başkent'te kaygan zemin nedeniyle kaza: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika... Başkent'te kaygan zemin nedeniyle kaza: 1 yaralı

Son dakika haberlerine göre Başkent'te yağmur nedeniyle ıslanan ve kayganlaşan zemin nedeniyle kullandığı minibüsün hakimiyetini kaybeden şahıs, otobüs durağına ve yanında bulunan ağaca çarptı.

Başkent'te yağmur nedeniyle ıslanan ve kayganlaşan zemin nedeniyle kullandığı minibüsün hakimiyetini kaybeden şahıs, otobüs durağına ve yanında bulunan ağaca çarptı. Kaza sonucu yaralanan sürücü hastanede tedavi altına alındı.

Olay, Sincan ilçesinde meydana geldi. Sürücüsü tespit edilemeyen 06 CJP 737 plakalı minibüs, kayganlaşan yol nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkarak durağa daldı. Durağın yanındaki ağaca çarparak duran minibüsün sürücüsü yaralandı. Ayrıca yol kenarında park halinde yer alan 19 AB 703 plakalı otomobil de zarar gördü. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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