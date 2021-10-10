Başkent'te izinsiz gösteriye polis müdahalesi: 18 gözaltı - Haberler
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Başkent'te izinsiz gösteriye polis müdahalesi: 18 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Başkent'te izinsiz gösteriye polis müdahalesi: 18 gözaltı Başkent'te 10 Ekim 2015 yılında gerçekleşen, 'Gar Patlaması' olarak bilinen ve 103 vatandaşın hayatını kaybettiği bombalı saldırının yıldönümü dolayısıyla izinsiz eylemde bulunmak isteyen 18 kişilik grup polis ekiplerince gözaltına alındı.

ANKARA (İHA) - Başkent'te izinsiz gösteriye polis müdahalesi: 18 gözaltı

ANKARA - Başkent'te 10 Ekim 2015 yılında gerçekleşen, 'Gar Patlaması' olarak bilinen ve 103 vatandaşın hayatını kaybettiği bombalı saldırının yıldönümü dolayısıyla izinsiz eylemde bulunmak isteyen 18 kişilik grup polis ekiplerince gözaltına alındı.

10 Ekim 2015'te Ankara Garı önünde toplanan kalabalığa düzenlenen ve 103 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırının yıldönümü dolayısıyla izinsiz gösteri yapmak isteyen 18 kişilik grup ile polis arasında arbede çıktı. Edinilen bilgiye göre, gösteri yapmak için izinleri bulunmayan grubun polis çemberi içerisinde yer alan alana girmeye çalıştıkları, polis duruma müdahale edince de grup arasında fiziki münakaşa çıktı. Polis ekipleri izinleri olmayan 18 kişilik grubu gözaltına alarak Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği'ne götürdü. Olayla ilgili tahkikatın devam ettiği öğrenildi.

Başkent'te izinsiz gösteriye polis müdahalesi: 18 gözaltı

Başkent'te izinsiz gösteriye polis müdahalesi: 18 gözaltı

Başkent'te izinsiz gösteriye polis müdahalesi: 18 gözaltı

Başkent'te izinsiz gösteriye polis müdahalesi: 18 gözaltı
İhlas Haber Ajansı / Ali Nargüner - Son Dakika Haberleri
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