Son Dakika | Bangladeş'te 'Kuran-ı Kerim'e saygısızlık yapıldığı' iddiasıyla çıkan olaylarda 3 kişi öldü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika | Bangladeş'te "Kuran-ı Kerim'e saygısızlık yapıldığı" iddiasıyla çıkan olaylarda 3 kişi öldü

AA / İdris Sülün - Haberler | Güncel
Son Dakika | Bangladeş'te

Son dakika haberlerine göre Bangladeş'te "Kuran'ı Kerim'e saygısızlık yapıldığı" iddiasıyla çıkan gösterilerde en az 3 kişinin öldüğü, aralarında polislerin de olduğu birçok kişinin yaralandığı bildirildi.

Bangladeş'te "Kuran'ı Kerim'e saygısızlık yapıldığı" iddiasıyla çıkan gösterilerde en az 3 kişinin öldüğü, aralarında polislerin de olduğu birçok kişinin yaralandığı bildirildi.

Başkent Dakka'nın güneydoğusundaki Comilla bölgesinde bulunan geçici Hindu tapınağında, Müslümanların kutsal kitabı Kuran-ı Kerim'e saygısızlık yapıldığı iddialarının ardından güneydeki Chandpur'a bağlı Hajiganj bölgesinde olaylar çıktı.

Chandpur bölgesindeki yerel yetkili Shakhawat Ullah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olaylarda 3 kişinin öldüğünü, 10 gösterici ve 19 polisin hastanede tedavi altına alındığını söyledi.

Sağlık yetkilileri, güvenlik güçlerinin göz yaşartıcı gaz kullandığı ve ateş açtığı olaylarda, bir göstericinin sokakta, diğer ikisinin ise kaldırıldıkları hastanede hayatlarını kaybettiğini ifade etti.

Yetkililer, olayların kontrol altına alındığını ancak istenmeyen durumların yaşanmaması için takviye güvenlik güçlerinin bölgeye sevk edildiğini aktardı.

Yerel basında çıkan haberler de ise Comilla, Chattogram, Kurigram ve Moulvibazar bölgelerinde çıkan olaylarda da çok sayıda kişinin yaralandığı ve Hindu tapınaklarının tahrip edildiği bildirildi.

Öte yandan Diyanet İşleri Bakanı Md. Faridul Haque Khan, yaptığı açıklamada, hükümetin Kuran'ı Kerim'e saygısızlık iddialarından haber dar olduğunu ve yerel yetkililerin olayı araştırdığını söyledi.

Olaylar sırasında Hindular, ülke genelinde Durga Puja festivalini kutluyordu.

AA / İdris Sülün - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Temel Karamollaoğlu İsmet Uçma Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Edis
Spor Burak Yılmaz Ozan Tufan Serdar Aziz Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Mahmut Özer Ekrem İmamoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son Dakika | Bangladeş'te 'Kuran-ı Kerim'e saygısızlık yapıldığı' iddiasıyla çıkan olaylarda 3 kişi öldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.10.2021 17:50:59. #1.12#