Son dakika... Bandırma'da kripto para operasyonu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika... Bandırma'da kripto para operasyonu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika... Bandırma'da kripto para operasyonu

Edinilen son dakika haberine göre Balıkesir'in Bandırma ilçesinde siber suçlarla mücadeleye yönelik operasyonda kripto para üretimi yaptığı tespit edilen adrese operasyon düzenlendi.

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde siber suçlarla mücadeleye yönelik operasyonda kripto para üretimi yaptığı tespit edilen adrese operasyon düzenlendi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, SİBER suçlarla mücadeleye yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Bandırma ilçesinde yasadışı kripto para üretimi yaptığı tespit edilen 3 şüphelinin ikamet adreslerinde arama gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda, kripto para üretiminde kullanılan 3 adet anakart, 3 adet Ram, 3 adet işlemci, 3 adet power supply, 10 adet ekran kartı, 4 adet USB bellek, 2 adet soğutucu fan, 3 adet cep telefonu, 1 adet dizüstü bilgisayar ve 2 adet mining sistemi (toplam değeri 700.000 TL) ele geçirildi. Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile ele geçirilen malzemelere el konulurken, şüpheliler hakkında adli tahkikata başlanıldığı öğrenildi. - BALIKESİR

Canlı kripto para verileri ve tüm kripto para haberleri için tıkla.

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Her yerde aranan şahısları, eğlence mekanında çektirdikleri fotoğraf ele verdi

Her yerde aranan şahısları, eğlence mekanında çektirdikleri fotoğraf ele verdi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Gülşen Seda Sayan Kubilay Aka Kate Middleton
Spor Marcao Şenol Güneş Burak Yılmaz Ferdi Kadıoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ziya Selçuk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika... Bandırma'da kripto para operasyonu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 09.10.2021 16:33:56. #1.12#