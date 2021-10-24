Son dakika: Balıkesir'deki kazaya ilişkin tırın sürücüsü tutuklandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de yola dökülen salçaların neden olduğu zincirleme trafik kazasına ilişkin, tırın sürücüsü tutuklandı.

Kazanın ardından gözaltına alınan C.U'nun işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen C,U'nun tutuklanmasına karar verildi.

Balıkesir-Bursa kara yolunun 15. kilometresindeki Yeniköy mevkisinde, C.U. (55) yönetimindeki 10 AGD 046 plakalı tırdan yola dökülen salçalardan dolayı kayan 18 araç çarpışmıştı. Zincirleme trafik kazasında, 1 kişi hayatını kaybetmiş, 10 kişi yaralanmıştı. Kazanın ardından tır sürücüsü C.U, jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.