Son dakika! Balıkesir'de uyuşturucu operasyonları - Haberler
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Son dakika! Balıkesir'de uyuşturucu operasyonları

AA / İlkan Toprak - Haberler | Güncel
Son dakika! Balıkesir'de uyuşturucu operasyonları

Edinilen son dakika haberine göre Balıkesir'de polis ekipleri il merkezi, Bandırma ile Bigadiç ilçelerinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptığı 12 operasyonda 13 kişiyi yakaladı.

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de polis ekipleri il merkezi, Bandırma ile Bigadiç ilçelerinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptığı 12 operasyonda 13 kişiyi yakaladı.

Balıkesir'de uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik il merkezi, Bandırma ile Bigadiç ilçesinde 12 operasyonla 13 kişiyi gözaltına aldı.

Operasyonlarda yapılan aramalarda ise 88,69 gram metamfetamin maddesi, 35,75 gram esrar maddesi, 103 adet sentetik ecza hap, 1,16 gram sentetik kannabinoid (Bonzai) maddesi, 2 dijital hassas terazi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 845 lira nakit para, 7 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan cam aparat ele geçirildi.

Yakalanan şahıslardan 1'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 kişi adli kontrol kararıyla, 10 kişi ise adli işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

AA / İlkan Toprak - Son Dakika Haberleri
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