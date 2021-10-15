Son dakika... Bakan Varank, toplu açılış törenine katıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın tesiste incelemelerde bulunması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın işçilerle toplu fotoğraf çektirilmesi TOKAT - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Erbaa'da toplu açılış törenine katıldı