Son dakika... Bakan Varank, toplu açılış törenine katıldı
AA / Mehmet Kumcağız - Haberler | Güncel
Son dakika haberlerine göre Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın tesiste incelemelerde bulunması Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın işçilerle toplu fotoğraf çektirilmesi TOKAT - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Erbaa'da toplu açılış törenine katıldı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın tesiste incelemelerde bulunması
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın işçilerle toplu fotoğraf çektirilmesi TOKAT - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Erbaa'da toplu açılış törenine katıldı