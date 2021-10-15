Son dakika... Bakan Varank, toplu açılış törenine katıldı - Haberler
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Son dakika... Bakan Varank, toplu açılış törenine katıldı

AA / Mehmet Kumcağız - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın tesiste incelemelerde bulunması Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın işçilerle toplu fotoğraf çektirilmesi TOKAT - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Erbaa'da toplu açılış törenine katıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın tesiste incelemelerde bulunması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın işçilerle toplu fotoğraf çektirilmesi TOKAT - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Erbaa'da toplu açılış törenine katıldı

Son dakika... Bakan Varank, toplu açılış törenine katıldı

Son dakika... Bakan Varank, toplu açılış törenine katıldı

Son dakika... Bakan Varank, toplu açılış törenine katıldı

Son dakika... Bakan Varank, toplu açılış törenine katıldı
AA / Mehmet Kumcağız - Son Dakika Haberleri
Bakan Varank'tan Akşener'e eleştiri: 'Bu tip yalan söylemelere ihtiyaç yok'

Bakan Varank'tan Akşener'e eleştiri: "Bu tip yalan söylemelere ihtiyaç yok"
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Haber: Son dakika... Bakan Varank, toplu açılış törenine katıldı - Haberler
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