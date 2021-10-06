Bakan Pakdemirli'den Aydın'a yatırım müjdesi

AYDIN (İHA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'Aydın- Bozdoğan Güneykent Göleti ve Sulaması Projesi'nin müjdesini verdi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 25 milyon TL bedelli Aydın-Bozdoğan Güneykent Göleti ve Sulaması Projesi'nin yakın zamanda Aydın'a kazandırılacağını duyurdu. Bakan Pakdemirli sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi; "25 milyon TL bedelli Aydın-Bozdoğan Güneyköy Göleti ve Sulaması Projesi ile suyun gücü milletle buluşacak. Aydınımıza şimdiden hayırlı ve uğurlu olsun."

(Murat Uçkaç/İHA)

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