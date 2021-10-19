Son dakika haber! Bakan Muş: "Türkiye'nin dünya ihracatından aldığı pay ilk kez yüzde 1'in üzerine çıktı" - Haberler Ekonomi
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Son dakika haber! Bakan Muş: "Türkiye'nin dünya ihracatından aldığı pay ilk kez yüzde 1'in üzerine çıktı"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Son dakika haber! Bakan Muş:

Son dakika ekonomi haberi: Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türk ürünlerinin dünyanın dört bir yanına ihraç edildiğini belirterek, "Türkiye'nin dünya ihracatından aldığı pay Cumhuriyet tarihinde ilk kez yüzde 1'in üzerine çıktı" ifadesini kullandı.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türk ürünlerinin dünyanın dört bir yanına ihraç edildiğini belirterek, " Türkiye'nin dünya ihracatından aldığı pay Cumhuriyet tarihinde ilk kez yüzde 1'in üzerine çıktı" ifadesini kullandı.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, artık Türk ürünlerinin dünyanın dört bir yanına ihraç edildiğini belirterek, "Türkiye'nin dünya ihracatından aldığı pay Cumhuriyet tarihinde ilk kez yüzde 1'in üzerine çıktı. Bu rakam; 1980'de yüzde 0.14, 2000'de yüzde 0.43 idi. Bu başarı Türkiye'nin" dedi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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 Türkiye'nin dünya ihracatından aldığı pay ilk kez yüzde 1'in üzerine çıktı

Türkiye'nin dünya ihracatından aldığı pay ilk kez yüzde 1'in üzerine çıktı

 Son Dakika | Ticaret Bakanı Muş: 'Türkiye'nin dünya ihracatından aldığı pay Cumhuriyet tarihinde ilk kez yüzde 1'in üzerine çıktı.

Son Dakika | Ticaret Bakanı Muş: "Türkiye'nin dünya ihracatından aldığı pay Cumhuriyet tarihinde ilk kez yüzde 1'in üzerine çıktı.
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