Son Dakika | Bakan Kurum:

ANKARA (İHA) - Bakan Kurum: "Bundan sonra Ankara'yı yeşil Ankara olarak tarif edeceğiz"

ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Ankara özelinde toplamda 21 tane millet bahçesi yapıyoruz. 4.2 milyon metrekare büyüklüğünde millet bahçelerimiz. Artık bundan sonra Ankara'yı yeşil Ankara olarak tarif edeceğiz" diye konuştu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ankara AKM Millet Bahçesi'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Türkiye'nin Paris İklim Anlaşması'na katılımını değerlendiren Bakan Kurum, "İklim değişikliğinden tüm dünya tüm insanlık etkilenmektedir. İklim değişikliği artık milletler arası ülkeler arası bir sorun haline gelmiştir. Etkilerine de baktığımızda tüm şehirleri etkileyen hepimizin maruz kaldığı bir süreçtir. Artık doğal afetler hem ülkemizde hem dünyada daha sık şiddeti daha fazla sayısı daha fazla olmaktadır" dedi.

Bundan sonraki süreçte yeni bir döneme girildiğini söyleyen Bakan Kurum, "Hem ülkemiz adına hem dünya adına çok önemli bir süreçtir. Türkiye bu imzayı gelişmekte olan bir ülke olarak imzalamış ve Ulusal Katkı Beyanı çerçevesinde de adımları atacağını beyan etmiştir. Bundan sonraki yol haritamızda hem Ulusal Katkı Beyanımız hem de gelişmekte olan ülke olarak tüm sektörlerdeki büyümemizle birlikte gelişecektir" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin bu yeşil dönemde etkilenen değil, etki eden bir ülke olacağının altını çizen Bakan Kurum, "Bu süreçte ülkemizde her alanda kalkınmayı inşallah sağlayarak gerek istihdam anlamında gerek gençlerimiz bu konuda bizim en önemli iş ortaklarımızdır. Gençlerimizle birlikte çocuklarımızla, kadınlarımızla birlikte bütün sivil toplum örgütlerinin içinde olduğu siyaset üstü bir mesele gördüğümüz iklim değişikliği meselesinde adımlarımızı atıyor olacağız" diye konuştu.

Bakanlığın isminin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak değişeceğini bildiren Bakan Kurum, "İklim değişikliyle ilgili bir eylem planı ortaya koyacağız. Ulusal iklim değişikliğiyle ilgili yapılacak işleri içeren bir eylem planımız olacak. Kendi Emisyon Ticaret Sistemimizi kuracağız. Bu çerçevede temiz üretim teknolojilerinin kullanıldığı yine iklim dostu yatırımları desteklediğimiz bir sürece yürüyoruz" açıklamasında bulundu.

Yapımı tamamlanan AKM Millet Bahçesi'ne ilişkin de konuşan Kurum, şunları söyledi:

"İçinde bulunduğumuz alan Ankara Atatürk Kültür Merkezi'nin de içinde bulunduğu, milli bayramlarımızın düzenlendiği AKM Millet Bahçemiz. Bu çerçevede 760 bin metrekarelik alanda kurulu. Son 2 yılda korunan alan büyüklüğümüzü yüzde 9.6'dan yüzde 11'e çıkardık. Türkiye'nin ekolojik dönüşümü başlığı altında projelerimizi yürütüyoruz. 400 tane Millet Bahçesi projelendirdik. 81 ilimizde, 81 milyon metrekare hedefiyle bu projelerimiz yapılıyor. 100 tane bahçemizin imalatını tamamladık. Vatandaşımızın hizmetine sunduk. İnşallah 2023 yılına geldiğimizde inşallah bu bahçelerimizin teslim ediyor olacağız. Ankara özelinde toplamda 21 tane millet bahçesi yapıyoruz. 4.2 milyon metrekare büyüklüğünde millet bahçelerimiz. Artık bundan sonra Ankara'yı yeşil Ankara olarak tarif edeceğiz."