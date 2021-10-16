Son dakika: Bakan Kasapoğlu'ndan

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın Arjantin'deki ilk yarışında birinci olan milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'nun şampiyonluk için büyük avantaj elde etmesine gönderme yaparak, "Emin adımlarla şampiyonluğa; Toprak Razgatlıoğlu" paylaşımında bulundu.

Bakan Kasapoğlu'nun şampiyonanın Arjantin'deki 12. ayağında koşulan ilk yarışı kazanarak en yakın rakibi Jonathan Rea ile puan farkını 29'a yükselten ve şampiyonluk yolunda büyük avantaj elde eden Toprak Razgatlıoğlu'nu kutladığı görüntülü mesajında, milli sporcu podyumun zirvesindeki yerini alıyor ve İstiklal Marşı'nı dünyaya dinletiyor.

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu da Bakan Kasapoğlu'nun paylaşımına "İnşallah" ve Türk bayrağı ile yanıt verdi.