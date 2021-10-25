Son Dakika | Bakan Karaismailoğlu, Başakşehir-Kayaşehir Metrosu'nda ilk ray kaynağı törenine katıldı

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (İHA) - Bakan Karaismailoğlu, Başakşehir- Kayaşehir Metrosu'nda ilk ray kaynağı törenine katıldı

İSTANBUL - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Başakşehir-Kayaşehir Metrosu'nda basın açıklaması yaptı ve ilk ray kaynağı törenine katıldı.