Son Dakika | Bakan Karaismailoğlu, Başakşehir-Kayaşehir Metrosu'nda ilk ray kaynağı törenine katıldı
Son dakika haber... Bakan Karaismailoğlu, Başakşehir-Kayaşehir Metrosu'nda ilk ray kaynağı törenine katıldı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Başakşehir-Kayaşehir Metrosu'nda basın açıklaması yaptı ve ilk ray kaynağı törenine katıldı.
BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (İHA) - Bakan Karaismailoğlu, Başakşehir- Kayaşehir Metrosu'nda ilk ray kaynağı törenine katıldı
İSTANBUL - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Başakşehir-Kayaşehir Metrosu'nda basın açıklaması yaptı ve ilk ray kaynağı törenine katıldı.