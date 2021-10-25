Son Dakika | Bakan Karaismailoğlu, Başakşehir-Kayaşehir Metrosu'nda ilk ray kaynağı törenine katıldı - Haberler
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Son Dakika | Bakan Karaismailoğlu, Başakşehir-Kayaşehir Metrosu'nda ilk ray kaynağı törenine katıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Genel

Son dakika haber... Bakan Karaismailoğlu, Başakşehir-Kayaşehir Metrosu'nda ilk ray kaynağı törenine katıldı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Başakşehir-Kayaşehir Metrosu'nda basın açıklaması yaptı ve ilk ray kaynağı törenine katıldı.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (İHA) - Bakan Karaismailoğlu, Başakşehir- Kayaşehir Metrosu'nda ilk ray kaynağı törenine katıldı

İSTANBUL - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Başakşehir-Kayaşehir Metrosu'nda basın açıklaması yaptı ve ilk ray kaynağı törenine katıldı.

Son Dakika | Bakan Karaismailoğlu, Başakşehir-Kayaşehir Metrosu'nda ilk ray kaynağı törenine katıldı

Son Dakika | Bakan Karaismailoğlu, Başakşehir-Kayaşehir Metrosu'nda ilk ray kaynağı törenine katıldı

Son Dakika | Bakan Karaismailoğlu, Başakşehir-Kayaşehir Metrosu'nda ilk ray kaynağı törenine katıldı

Son Dakika | Bakan Karaismailoğlu, Başakşehir-Kayaşehir Metrosu'nda ilk ray kaynağı törenine katıldı
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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