Bahçelievler'de hastanede yangın paniği - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bahçelievler'de hastanede yangın paniği

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bahçelievler'de özel bir hastanenin Mr odasında çıkan yangın paniğe neden oldu.

BAHÇELİEVLER, İSTANBUL (İHA) - Bahçelievler'de özel bir hastanenin Mr odasında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın nedeniyle hastanede bulunan bazı sağlık çalışanları ve hastalar tahliye edilirken, dumandan etkilenenlere sağlık ekibi tarafından müdahale edildi.

Olay Bahçelievler Dumlupınar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye Bahçelievler'de bulunan 4 katlı bir özel bir hastanenin eksi 1. katında bulunan Mr odasında elektrik kontağından kaynaklı yangın çıktı. Dumanla dolan hastanede panik yaşandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, hastane personeli ve içeride bulunan hastalar tahliye edildi. Dumandan etkilenen bazı vatandaşların ilk müdahalesi ise sağlık ekibi tarafından yapıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri odadaki yangını kısa sürede söndürürken, polis ekibi hastane çevresinde güvenlik çemberi oluşturdu. Yangın nedeniyle Mr odasında hasar oluşurken, yangının söndürülmesinin ardından personel yeniden işinin başına döndü.

"Organize şekilde dışarı çıktık"

Hastane çalışanlarından Alaattin Alçı, "Dumanlar içerisinde olduğunu gördük neden çıktığını bilmiyoruz. Yangın kontrol altında. Organize şekilde dışarı çıktık" diye konuştu. - İSTANBUL

Bahçelievler'de hastanede yangın paniği

Bahçelievler'de hastanede yangın paniği

Bahçelievler'de hastanede yangın paniği

Bahçelievler'de hastanede yangın paniği
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Bel ağrısı şikayetiyle gittiği hastaneden yatalak olarak çıktı

Bel ağrısı şikayetiyle gittiği hastaneden yatalak olarak çıktı

 Metrelerce sürüklendi! Yolun karşısına geçmek isteyen yaya, taksinin çarpmasıyla can verdi

Metrelerce sürüklendi! Yolun karşısına geçmek isteyen yaya, taksinin çarpmasıyla can verdi

 5 katlı bina alev alev yanarak küle döndü: Yanan evini gözyaşları içerisinde izledi

5 katlı bina alev alev yanarak küle döndü: Yanan evini gözyaşları içerisinde izledi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title