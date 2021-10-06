Son dakika haberleri | BAĞCILAR'DA SEVGİLİSİNİN EVİNE BOMBA ATAN SANIĞA 8 YIL 4 AY HAPİS VE 20 BİN LİRA PARA CEZASI

BAĞCILAR, İSTANBUL (DHA) - BAĞCILAR'da ayrılmak isteyen sevgilisi Dilek K.'nın (30) evine bomba attığı gerekçesiyle tutuklu yargılanan Tolga Zararsız (36) "Yaptığım şey doğru değil. Şikayetçilerden özür dilerim. Gereksiz bir hareketti. Seni seven bir insanın peşinden koşmak gerekiyormuş, sevmeyenin değil. Bazı şeyleri zorlamamak gerekiyormuş bunu anladım" dedi. Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Tolga Zararsız'ı "Nitelikli mala zarar verme" ve "Tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurma" suçlarından toplam 8 yıl 4 ay hapis ve 20 bin lira adli para cezasına çarptırdı.

Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Tolga Zararsız ve avukatları hazır bulundu. Müşteki Dilek K. ve babası da duruşmaya katıldı. Müşteki Dilek K.'nın komşusu Emine Gümüş tanık olarak verdiği ifadesinde olay günü patlama sesi duyduktan sonra cama çıktığını ve sanığı kaçarken gördüğünü söyledi.

"DAHA KORKUNÇ HALE NASIL GETİRİRİM DİYE DÜŞÜNDÜM"

Duruşmadaki savunmasında sanık Tolga Zararsız, "Dilekle 2019 yılının sonunda arkadaşlığımız başladı. İlk başlarda çok iyiydik, niyetim ciddiydi. Sonra Dilek 2020'nin ekim ayında ilişkimizi bitirdi. Bu durumu ilk başlarda kabullenemedim doğru, bana çok zor geldi. Daha sonra Dilek benim arkadaşlarımla görüşmeye başlamış. Bu durum beni çıldırttı. Yakın arkadaşlarımla görüşmemesi için Dilek'in babasıyla görüştüm. Babası bana 'Bu duruma engel olacağım' dedi ama olmadı. Benim hakkımda uzaklaştırma kararı aldılar. Ben de bu karara bazen uydum, bazen uymadım. Dilek'in mahallesinde, karşı binasında oturan Suriyeli biriyle arkadaş oldum. O, Dilek dışarı çıktığında bana haber veriyordu. Dilek benim yakın arkadaşlarımla görüştüğünden namusum gitmiş gibi hissediyordum. Olayda kullandığım patlayıcılar yılbaşında havai fişek olarak kullanılan malzemelerdir. 'Ben bunlardan alıp daha korkunç hale nasıl getiririm' diye düşündüm. Birini patlayacak, diğerini patlamayacak şekilde ayarladım" dedi.

"PATLAYICILARI KOYDUM VE ATEŞLEDİM, BEN ONLARI ÖLDÜRECEK BİR İNSAN DEĞİLİM"

MÜTALAA AÇIKLANDI

"SENİ SEVEN BİR İNSANIN PEŞİNDEN KOŞMAK GEREKİYORMUŞ, SEVMEYENİN DEĞİL"

8 YIL 4 AY HAPİS VE 20 BİN LİRA ADLİ PARA CEZASI

İDDİANAME

Şüphelinin atmış olduğu bomba ile müşteki Dilek K. ikamette bulunan herkese karşı ayrı ayrı 'Nitelikli Kasten öldürmeye teşebbüs ' ve 'Tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi' suçundan toplamda 43 yıldan 68 yıla kadar hapsi talep edilirken 5 bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılması istenmişti.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri