Son dakika! BAĞCILAR'DA BİNAYA GİREMEYEN HIRSIZ GÜVENLİK KAMERASINI ÇALDI - Haberler
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Son dakika! BAĞCILAR'DA BİNAYA GİREMEYEN HIRSIZ GÜVENLİK KAMERASINI ÇALDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre BAĞCILAR'da hırsızlık amacıyla gittiği apartmana giremeyen şüpheli, kendisini görüntüleyen binanın güvenlik kamerasını çaldı.

BAĞCILAR, İSTANBUL (DHA) - BAĞCILAR'da hırsızlık amacıyla gittiği apartmana giremeyen şüpheli, kendisini görüntüleyen binanın güvenlik kamerasını çaldı. O anları da güvenlik kamerası kaydetti. Olay, 12 Ekim Salı günü sabah saatlerinde Bağcılar Kirazlı Mahallesi'nde meydana geldi. Apartmanın önünde bir süre dolaşan bir kişi, dış kapıdan içeri girmeye çalıştı. Kapıyı açamayınca zil kutusuna yönelen kişi, onu da çıkaramayınca bu defa güvenlik kamerasını fark etti. Merdivenlerin korkuluğuna çıkan şüpheli elindeki aletle apartmanın giriş kapısına bakan güvenlik kamerasını söküp kaçtı. Hırsızın, güvenlik kamerasını çaldığı anları da güvenlik kamerası kaydetti. Sabah güvenlik kamerasının olmadığını fark eden bina sakinleri kayıtları izlemeye başlayınca kameranın çalındığını gördü.

"BUNUN ÖNLEMİNİN ALINMASINI İSTİYORUZ"

Daha önce de hırsızlık girişimlerinin yaşandığı binada oturan Hasret Korkmaz tedirgin olduklarını söyleyerek, "Sabah saatlerinde içeri girip hırsızlık yapmayı düşünmüş ama başaramamış. Kameradan buralarda dolaştığını görüyoruz. Sokaktan gelip merdivenden çıkıyor, sağa sola bakıyor. Kamerayı görüp korkuluğa çıkıyor. Elinde kesici bir aletle kamerayı söküp kaçıp gidiyor. Tahminimizde hırsızlık yapmayı düşünüyordu içeri giremedi. Bunun önleminin alınmasını istiyoruz. Bugün bizeyse yarın başkasına olacak. Daha önce de iç kapılarımızın dürbünleri söküldü, kapılar zorlandı, zil kamerası çalındı. Ben çalışan bir anneyim, evde çocuklarımın yalnız kaldığı oluyor. O yüzden gerçekten tedirgin oluyorum. Eve sürekli gel-git yapmak zorunda kalıyoruz" diye konuştu.

Son dakika! BAĞCILAR'DA BİNAYA GİREMEYEN HIRSIZ GÜVENLİK KAMERASINI ÇALDI

Son dakika! BAĞCILAR'DA BİNAYA GİREMEYEN HIRSIZ GÜVENLİK KAMERASINI ÇALDI

Son dakika! BAĞCILAR'DA BİNAYA GİREMEYEN HIRSIZ GÜVENLİK KAMERASINI ÇALDI

Son dakika! BAĞCILAR'DA BİNAYA GİREMEYEN HIRSIZ GÜVENLİK KAMERASINI ÇALDI
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika! BAĞCILAR'DA BİNAYA GİREMEYEN HIRSIZ GÜVENLİK KAMERASINI ÇALDI - Haberler
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