Son dakika! AYŞE'Yİ ÖLDÜREN EŞİNE İNDİRİMSİZ MÜEBBET HAPİS - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika! AYŞE'Yİ ÖLDÜREN EŞİNE İNDİRİMSİZ MÜEBBET HAPİS

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... SAMSUN'un Canik ilçesinde 18 yıllık eşi Ayşe Cenikli'yi (39) apartman girişinde tabanca ile öldüren Bülent Cenikli (44), 'tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek?

SAMSUN'un Canik ilçesinde 18 yıllık eşi Ayşe Cenikli'yi (39) apartman girişinde tabanca ile öldüren Bülent Cenikli (44), 'tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek? suçundan tutuklu yargılandığı davada tahrik ve iyi hal indirimi uygulanmadan müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Olay, 28 Nisan'da Canik ilçesi Gazi Osman Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. Art arda silah sesleri duyulan Akbalık Sokak'ta bir binanın girişinde yerde kanlar içinde yatan Ayşe Cenikli'yi fark eden komşuları durumu 112 Acil'e bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan kadın, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Cenikli, burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan eşi Bülent Cenikli ise Irmak Polis Merkezi ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen Bülent Cenikli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KADIN SIĞINMA EVİNDE KALMIŞ

Bülent Cenikli hakkında 'tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek? suçlamasıyla dava açıldı. Samsun 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 2'nci duruşmasına Ayşe Cenikli'nin babası İsmail Şahin, kardeşi Zafer Şahin ve avukatları Cansu Muzaça katıldı. Ayşe Cenikli'nin, eşinden gördüğü şiddet nedeniyle daha önce kadın sığınma evinde kaldığı, psikolojik destek aldığı ve eşi Bülent Cenikli hakkında 9 kez uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi.

'EŞİME HİÇBİR ZAMAN ŞİDDET UYGULAMADIM'

Mahkeme heyeti, ilk olarak tanıkları dinledi. Ardından savunma yapan Cenikli, 'Eşim ikiyüzlü biriymiş ve ikili oynamış. Eşime karşı hiçbir zaman şiddet uygulamadım, kötü söz söylemedim, onu çok seviyordum. Eşimi tasarlayarak kasten öldürmedim' dedi. Duruşmaya ara veren mahkeme heyeti, daha sonra kararını açıkladı. Bülent Cenikli'ye 'tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek? suçundan müebbet hapis cezası verildi.

'TÜM MAHKEMELERE ÖRNEK TEŞKİL ETSİN'

Duruşmanın ardından açıklama yapan Ayşe Cenikli'nin ağabeyi Zafer Şahin, 'Avukatımız Cansu Hanım'a çok teşekkür ediyoruz. Gerekli delilleri en kısa zamanda toparlayıp, sanığın en ağır cezayı almasını sağladı. Bu mahkemenin, Türkiye'deki hatta dünyadaki tüm mahkemelere örnek teşkil etmesini diliyorum' diye konuştu.

'TAHRİK VE İYİ HAL İNDİRİMİ UYGULANMADI'

Avukat Cansu Muzaça ise, 'Duruşma 14 Ekim'e ertelenmişti ve bugün asıl heyetle beraber duruşma yapıldı. Dosyada herhangi bir eksiklik kalmadı, bütün deliller toplandığı için 2'nci celse olmasına rağmen dosyamız karara çıktı. Adalete olan inancımız bizi yanıltmadı. Bugün sanık Bülent Cenikli, 'eşine karşı tasarlayarak kasten öldürmeden' herhangi bir haksız tahrik indirimi ve iyi hali indirimi olmaksızın en üst sınırdan ceza aldı. Cezanın miktarı daha sonra mahkemenin yazacağı gerekçeli kararda açıklanacak. Herhangi bir iyi hal indirimi ile haksız tahrik indirimi uygulanmaması bir nebze olsun toplumda adalete olan güvenci tazeledi. Bütün kadınları etkileyen bir karar olduğunu söyleyebiliriz? şeklinde konuştu.

Son dakika! AYŞE'Yİ ÖLDÜREN EŞİNE İNDİRİMSİZ MÜEBBET HAPİS

Son dakika! AYŞE'Yİ ÖLDÜREN EŞİNE İNDİRİMSİZ MÜEBBET HAPİS

Son dakika! AYŞE'Yİ ÖLDÜREN EŞİNE İNDİRİMSİZ MÜEBBET HAPİS

Son dakika! AYŞE'Yİ ÖLDÜREN EŞİNE İNDİRİMSİZ MÜEBBET HAPİS
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İsmet Uçma Fuat Oktay Mustafa Destici Muhammet Emin Akbaşoğlu
Magazin Müge Anlı Seda Sayan Nihal Yalçın İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Serdar Aziz Şenol Güneş Lewis Hamilton Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Güzel Sözler Şans Oyunları Rüya Tabirleri Mahmut Özer Hakan Binbaşgil Emmanuel Macron
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika! AYŞE'Yİ ÖLDÜREN EŞİNE İNDİRİMSİZ MÜEBBET HAPİS - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.10.2021 18:23:09. #1.13#