Son Dakika | Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

EFELER, AYDIN (AA) - Aydın'ın Efeler ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda yakalanan 9 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılardan 6'sı ifadeleri alındıktan sonra salıverildi.

Sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.T. ve O.E, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyon

Dün, Adnan Menderes Bulvarı'ndaki bir eve düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirilmiş, 9 kişi gözaltına alınmıştı.

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