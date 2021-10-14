Son dakika! Aydın'daki feci olayın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika! Aydın'daki feci olayın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Aydın'ın Efeler ilçesinde bir kişinin, eski eşinin kocasına otomobil ile çarpıp, yaklaşık 450 metre sürükleyerek ağır yaralanmasına neden olduğu olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

EFELER, AYDIN (İHA) - Aydın'ın Efeler ilçesinde bir kişinin, eski eşinin kocasına otomobil ile çarpıp, yaklaşık 450 metre sürükleyerek ağır yaralanmasına neden olduğu olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, İstiklal Mahallesi Batı Çevre Bulvarı üzerinde dün saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.A. (40), eski eşinin kocası Ş.Y.'ye (41) henüz bilinmeyen bir nedenle Şehit Rüştü Yetkin Polis Merkezi yakınlarında kullandığı 09 ACF 135 plakalı otomobil ile çarptı. Otomobil altında kalan Ş.Y., bulvar üzerinde yaklaşık 450 metre sürüklenerek ağır yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıkları yaralıyı ambulansla Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, polis ekipleri olayın ardından otomobil ile bölgeden kaçan şüpheliyi kısa süre içerisinde yakalayarak gözaltına aldı.

OLAY KAMERALARA YANSIDI

Yaşanan olay bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Kameralar tarafından anbean kayıt altına alınan görüntülerde, E.A.'nın kullandığı otomobille Ş.A'yı altında sürükleyip üzerinden geçerek olay yerinden uzaklaştığı yer alıyor.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(Murat Uçkaç-İHA)

Son dakika! Aydın'daki feci olayın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı

Son dakika! Aydın'daki feci olayın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı

Son dakika! Aydın'daki feci olayın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı

Son dakika! Aydın'daki feci olayın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Denetim noktasında polise silahlı saldırı! O anlar güvenlik kamerasında

Denetim noktasında polise silahlı saldırı! O anlar güvenlik kamerasında

 Norveç'te oklu saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti

Norveç'te oklu saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti

 Son dakika haber! Norveç'te oklu saldırı dehşeti: 4 ölü

Son dakika haber! Norveç'te oklu saldırı dehşeti: 4 ölü
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Mustafa Destici İbrahim Aydemir Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Tarkan Ezgi Mola Amelia Hamlin Mustafa Keser
Spor Mesut Özil Burak Elmas Fatih Terim Sergio Perez Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mehmet Nuri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika! Aydın'daki feci olayın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.10.2021 13:21:30. #1.17#