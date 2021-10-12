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Son Dakika | Avusturya'da başbakan değişikliği iktidara yönelik tepkileri azaltmadı

AA / Aşkın Kıyağan - Haberler | Güncel
Son Dakika | Avusturya'da başbakan değişikliği iktidara yönelik tepkileri azaltmadı

Son dakika gelişmesine göre Avusturya'da eski Başbakan Sebastian Kurz'un yolsuzluk soruşturması nedeniyle istifa etmesinin ardından göreve başlayan yeni Başbakan Alexander Schallenberg'in eski başbakanla yakın iş birliği içinde hareket edeceğini açıklaması, muhalefetin tepkisine yol açtı.

Avusturya'da eski Başbakan Sebastian Kurz'un yolsuzluk soruşturması nedeniyle istifa etmesinin ardından göreve başlayan yeni Başbakan Alexander Schallenberg'in eski başbakanla yakın iş birliği içinde hareket edeceğini açıklaması, muhalefetin tepkisine yol açtı.

Yolsuzluk soruşturması nedeniyle mecliste düzenlenen özel oturumda başbakan sıfatıyla ilk konuşmasını yapan Schallenberg, ülkede yaşanan hükümet krizinin sonlandırılması ve başarıyla sürdürülen hükümet programının devam ettirilmesi için Halk Partisinin (ÖVP), koalisyon ortağı Yeşiller Partisine "elini uzattığını" söyledi.

Schallenberg, ÖVP'den hakkında yolsuzluk soruşturması başlatılan Maliye Bakanı Gernot Blümel için muhalefetin güvensizlik oylaması talep etmesini eleştirerek bir kez daha Kurz'la yakın iş birliği içinde hareket edeceğini dile getirdi.

Muhalefetten "Kurz'un kurduğu sistem hala işliyor" tepkisi

Yeni Başbakan'ın açıklamalarına tepki gösteren muhalefet, rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasına rağmen "Kurz'un kurduğu sistemin hala işlediğine" dikkati çekti.

Yeni Avusturya Partisi (NEOS) Genel Başkanı Beate Meinl-Reisinger, meclis kürsüsünde yaptığı konuşma sırasında savcılığın yolsuzluk soruşturmasına ilişkin hazırladığı 104 sayfalık dosyayı okuması için Başbakan Schallenberg'in masasına bıraktı. Dosyayı yere koyan Başbakan, daha sonra bu tavrı için özür diledi.

Öte yandan muhalefetin hem Maliye Bakanı Blümel hem de yeni kabine için verdiği güvensizlik önergesi oylama sonucunda reddedildi.

Yolsuzluk soruşturması kapsamında ilk gözaltı

Bu arada Mali Suçlar ve Yolsuzlukla Mücadele Savcılığının, eski Başbakan Kurz hakkında başlattığı yolsuzluk soruşturmasında adı geçen kamuoyu araştırmacısı Sabine Beinschab'ın gözaltına alındığını açıklandı.

Avusturya'da 6 Ekim Çarşamba eski Başbakan Kurz'un da aralarında bulunduğu 10 kişi hakkında "rüşvet, yolsuzluk ve güveni kötüye kullanma" suçlamalarıyla soruşturma başlatılmış, bunun üzerine Kurz istifa etmek zorunda kalmıştı

Kurz'un istifasıyla boşalan başbakanlık görevine eski Dışişleri Bakanı Schallenberg getirilmişti.

AA / Aşkın Kıyağan - Son Dakika Haberleri
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