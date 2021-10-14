Son dakika: Avcılar'da geri dönüşüm tesisinde yangın

AVCILAR, İSTANBUL (AA) - Avcılar'da Geri Dönüşüm tesisinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Alınan bilgiye göre, Firuzköy Bulvarı üzerindeki bir geri dönüşüm tesisinde, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.