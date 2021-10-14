Son dakika! Avcılar'da geri dönüşüm merkezinde büyük yangın

AVCILAR, İSTANBUL (İHA) - Avcılar'da tekstil atıklarının toplandığı bir Geri Dönüşüm merkezinde çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. İşçiler tekstil malzemelerini alevler içerisinden taşırken bazı kadın işçilerin ise adeta küle dönen iş yerlerinin ardından göz yaşlarını tutamadıkları görüldü.

Yangın sabah saat 07.30 sıralarında Firüzköy Mahallesinde bulunan tekstil malzemelerinin toplandığı bir geri dönüşüm merkezinde meydana geldi. Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangına ihbar üzerine Avcılar, Beylikdüzü ve Bakırköy olmak üzere çevre ilçelerden de çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yaklaşık 5 bin metrekare alan üzerinde bulunan iş yerindeki yangına uzun süre müdahale etti. 2 saat süren yoğun çabanın ardından yangın güçlükle kontrol altına alındı.

İşçiler seferber oldu

İçeride yanmaya devam eden kumaşların bir kısmı ise işçiler tarafından tahliye edildi. İşçiler torbalar içerisindeki tekstil malzemelerini alevler içerisinden kurtarmak için yoğun çaba sarf etti. Ekiplerin müdahalesi sırasında kadın işçiler ise yanan fabrikalarını gözyaşları içinde izledi. Yangın drone ile havadan görüntülendi. - İSTANBUL