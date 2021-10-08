Son dakika... Ata binip ok atan Ayşe öğretmen geleneksel Türk sporlarını yaşatıyor - Haberler
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Son dakika... Ata binip ok atan Ayşe öğretmen geleneksel Türk sporlarını yaşatıyor

AA / Selami Küçükoğlu - Haberler | Kültür Sanat
Son dakika... Ata binip ok atan Ayşe öğretmen geleneksel Türk sporlarını yaşatıyor

Son dakika habere göre Erzurum'da sınıf öğretmenliği yapan eski milli judocu 40 yaşındaki Ayşe Melek Okuyucu, ders saatleri dışında hem çocuklara hem de yetişkinlere geleneksel Türk sporlarını öğretiyor.

ERZURUM (AA) - Erzurum'da sınıf öğretmenliği yapan eski milli judocu 40 yaşındaki Ayşe Melek Okuyucu, ders saatleri dışında hem çocuklara hem de yetişkinlere geleneksel Türk sporlarını öğretiyor.

Yakutiye ilçesindeki Veyisefendi İlkokulu'nda görevli Okuyucu, 20 yıl judo yaptıktan sonra yaşadığı sakatlık nedeniyle sporu bırakmak zorunda kaldı.

Okuyucu, sakatlık sonrası 2018'de 100'e yakın sporcu ile Kızılelma Geleneksel Sporları Atlı Okçuluk Kulübünü kurarak çocuklara ve yetişkinlere geleneksel Türk sporlarını öğretmeye başladı.

Sabah saatlerinde derslere girerek eğitim verdiği öğrencilerini geleceğe hazırlayan Okuyucu, hem başkanı olduğu kulüpte hem de kentteki farklı kulüplerde antrenörlük yaparak yöre halkına ata binmeyi ve ok atmayı öğretiyor.

Bugüne kadar sayısız sporcu yetiştirdi

Geleneksel Türk sporlarını yaşatmanın uğraşını veren Ayşe öğretmen, sayısız sporcu yetiştirmiş olmaktan mutluluk duyuyor.

Okuyucu, AA muhabirine, geleneksel Türk okçuluğu ile atlı okçuluk sporunu herkese sevdirmek ve anlatmak için çaba harcadığını söyledi.

Sabah okuldaki çocuklara eğitim verdiğini, mesai sonrası da yöre halkına binicilik ve okçuluk öğrettiğini ifade eden Okuyucu, şöyle konuştu:

"Sınıf öğretmeni ve aynı zamanda Kızılelma Geleneksel Sporları Atlı Okçuluk Kulübü Başkanı ve antrenörüm. Her mesleğin kendine göre bir zorluğu vardır. Ne iş yaparsanız yapın, aşkla, sevgiyle yaparsanız hepsi kolay. Uzaktan baktığınız zaman yoğun tempo var ama sevdiğimiz için hissetmiyoruz. Akşamları ayaklarımızın ağrısıyla eve gidiyoruz ama inanın onu da hissetmiyoruz. Kaç tane sporcu yetiştirdik, inanın sayamadım. Bugüne kadar kaç kişiye at binmeyi öğrettiğimi bilmiyorum."

"Her dakikamızı çocuklara faydalı olmak için planlıyoruz"

Okuyucu, yetiştirdiği sporcuların Türkiye'nin farklı bölgelerindeki kulüplerde spora devam ettiğini belirtti.

Yaptıkları çalışmalarda elde edilen başarının kendilerini duygulandırdığını dile getiren Okuyucu, şunları kaydetti:

"4 kız kardeşiz ve doğunun ilk bayan sporcularıyız. 20 sene judo ile uğraştım, bunun 10 yılı milli takımlarda geçti. Olimpik takım dahil. Judoda sakatlanınca at biniciliğine yöneldim. Her şeyde bir hayır vardır. Her spor çok faydalı. Herkese geleneksel sporlara yönelmelerini tavsiye ediyorum. Buraya gelen bütün çocukların hepsi bizim çocuklarımız gibi ve günümüzün her dakikasını 'O çocuklara ne kadar faydalı oluruz?' diye planlıyoruz. Rabbim de yardımcı oluyor ve çocuklarımız da gençlerimiz de buraya geliyor."

AA / Selami Küçükoğlu - Son Dakika Haberleri
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