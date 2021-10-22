Son dakika! Askerlik yerleri açıklandı! Kasım celbi nerede askerlik yapacağım, nasıl öğrenirim?

Askerlik vazifesini yapmak için Kasım celbini bekleyenler askerlik sonuçlarının açıklanmasını merakla bekliyordu. Bugün son dakika gelişmesi olarak yapılan açıklama sonrası Kasım celbi nerede askerlik yapacağım, nasıl öğrenirim sorularının yanıtları merak edildi.

SON DAKİKA! ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI!

Ekim/Kasım/Aralık 2021 döneminde sevke tabi Yedek Subay, Yedek Astsubay adayları ile Erbaş/ Erlerin seçim ve sınıflandırma sonuçları e-Devlet ve askerlik şubelerinden açıklanmıştır.

ASKERLİK YERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

e-Devlet askerlik sorgulama işlemleri https://www.turkiye.gov.tr/ internet adresi üzerinden yapılabilecek. Askere gidecek olanların askerlik yerlerini öğrenebilmeleri için e-Devlet şifreleri olması gerekmektedir. e-Devlet şifresi ile sisteme giriş yapıldıktan sonra açılan pencerede arama kısmına "Milli Savunma Bakanlığı" yazın ve ekrana yansıyan sekmeye tıklayın. Milli Savunma Bakanlığı kategorisinin altında askerlik yerinizi öğrenebilirsiniz.

KASIM CELBİ İLE SEVK TARİHLERİ NE ZAMAN?

Yedek subay/astsubay adayları ile erbaş/erlerin sevk tarihleri şu şekilde;

Yedek Subay/Astsubay Adayları, Erbaş/Er (1nci Grup) – 25, 26 Ekim 2021

Erbaş/Er (2nci Grup) – 22, 23 Kasım 2021

Erbaş/Er (3ncü Grup) – 20, 21 Aralık 2021

E-DEVLET ASKERLİK SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Askerlik alımları dönem dönem olarak yapılır ve halk arasında buna celp adı verilmektedir. Bu bakımdan kişiler askerlik yerini öğrenmesi için bu celp dönemlerinin açıklanması ve yer bilgilerinin açıklandığının ilan edilmesi ile birlikte portala giriş yaparak öğrenmesi mümkündür.

ASKERLİK SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

