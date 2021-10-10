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Son Dakika | Artuklu 1071 Derneği köy okulundaki çocuklara yardım elini uzatıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Son Dakika | Artuklu 1071 Derneği köy okulundaki çocuklara yardım elini uzatıyor

Son dakika haber... Artuklu 1071 Derneği, Mardin'in Artuklu ilçesine bağlı bir bir köy okulunun duvarlarını boyadı, ardından öğrencilere kırtasiye malzemesi dağıtıldı.

ARTUKLU, MARDİN (İHA) - Artuklu 1071 Derneği, Mardin'in Artuklu ilçesine bağlı bir bir köy okulunun duvarlarını boyadı, ardından öğrencilere kırtasiye malzemesi dağıtıldı.

Artuklu 1071 Derneği, yardım faaliyetlerine devam ediyor. Artuklu ilçesine bağlı bir köy okulunda Artuklu 1071 Derneği yönetimi kolları sıvayarak okul duvarlarını boyadı. Okula 2 adet yazıcı ve 1 adet fotokopi makinesi hibe edildi. Okulda bulunan 100 öğrenciye kırtasiye malzemesi, çanta ve oyuncak dağıtımı yapıldı. Artuklu 1071 Derneği Başkanı Murat Kırmızıoğlu, "Bizler yarının büyükleri olan çocuklarımıza hizmet etmekten gurur duyuyoruz. Bugün okulun duvarlarını boyadık, yarın kitaplarını taşırız. Her şey çocuklarımız için" dedi. - MARDİN

Son Dakika | Artuklu 1071 Derneği köy okulundaki çocuklara yardım elini uzatıyor

Son Dakika | Artuklu 1071 Derneği köy okulundaki çocuklara yardım elini uzatıyor

Son Dakika | Artuklu 1071 Derneği köy okulundaki çocuklara yardım elini uzatıyor

Son Dakika | Artuklu 1071 Derneği köy okulundaki çocuklara yardım elini uzatıyor

Son Dakika | Artuklu 1071 Derneği köy okulundaki çocuklara yardım elini uzatıyor

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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