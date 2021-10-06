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Son dakika haberleri... ARNAVUTKÖY'DE EV YANGINI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Taylan ERGÜN / İSTANBUL DHAArnavutköy'de 3 katlı bir binanın giriş katındaki dairede yangın çıktı.

Taylan ERGÜN/ İSTANBUL DHA

Arnavutköy'de 3 katlı bir binanın giriş katındaki dairede yangın çıktı. Kimsenin olmadığı evdeki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, saat 16.30'da Anadolu Mahallesi'nde 3 katlı binanın giriş katındaki dairede çıktı. Binadan yükselen duman ve alevleri gören mahalle sakinleri, itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangın sonrası daire tamamen kullanılmaz hale geldi.

Son dakika haberleri... ARNAVUTKÖY'DE EV YANGINI

Son dakika haberleri... ARNAVUTKÖY'DE EV YANGINI

Son dakika haberleri... ARNAVUTKÖY'DE EV YANGINI

Son dakika haberleri... ARNAVUTKÖY'DE EV YANGINI
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