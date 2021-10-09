Son dakika haber: ARNAVUTKÖY'DE DİREKSİYONDA KALP KRİZİ GEÇİREN SÜRÜCÜ KAZA YAPTI

SULTANGAZİ, İSTANBUL (DHA) - Arnavutköy Sultangazi yolunda kalp krizi geçiren sürücünün kullandığı otomobil takla attı. Hastaneye kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza, Arnavutköy-Sultangazi yolu Boğazköy Işıkları mevkiinde dün akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, Aziz Aktaş 34 EGR 389 plakalı otomobili ile seyir halindeyken kalp krizi geçirdi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden Aktaş'ın otomobili toprak yığınına çarparak takla attı. Kazayı gören sürücüler sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Sağlık ekiplerinin hastaneye kaldırdığı sürücünün sağlık durunun iyi olduğu öğrenildi. Polisin kazayla ilgili incelemeleri devam ediyor.