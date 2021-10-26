Son Dakika | Ardahan kırsalında teröristlerin kullandığı sığınak imha edildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika | Ardahan kırsalında teröristlerin kullandığı sığınak imha edildi

AA / Günay Nuh - Haberler | Güncel
Son Dakika | Ardahan kırsalında teröristlerin kullandığı sığınak imha edildi

Son dakika haberi: Ardahan'ın Göle ilçesi kırsalında jandarma ve polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, teröristlerin kullandığı tespit edilen sığınak imha edildi.

Haberi Kaydet

GÖLE, ARDAHAN (AA) - Ardahan'ın Göle ilçesi kırsalında jandarma ve polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, teröristlerin kullandığı tespit edilen sığınak imha edildi.

İl Jandarma Komutanlığı timleri, bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik istihbarat çalışmaları kapsamında, Göle ilçesi kırsalında 22-23 Ekim'de operasyon düzenledi.

"EREN-15, Şehit Jandarma Onbaşı Vedat Gülder" adı verilen operasyona jandarmanın yanı sıra polisler de katıldı.

Operasyonda teröristlerce kullanılan bir sığınak tespit edildi. Sığınaktaki aramada, 28 adet 12 kilogramlık mutfak tüpü, giyim, inşaat, sağlık ve gıda malzemesi ile fener, pil, örgütsel doküman ve resim ele geçirildi.

"Ara-bul-yok et" prensibiyle yapılan operasyonda tespit edilen sığınak ve malzemeler imha edildi.

Son Dakika | Ardahan kırsalında teröristlerin kullandığı sığınak imha edildi

Son Dakika | Ardahan kırsalında teröristlerin kullandığı sığınak imha edildi

AA / Günay Nuh - Son Dakika Haberleri
Fotoğraf bugün çekildi! Kar yüzünden yolda kalan sürücülerin imdadına gazeteciler yetişti

Fotoğraf bugün çekildi! Kar yüzünden yolda kalan sürücülerin imdadına gazeteciler yetişti

 WhatsApp üzerinden PCR testi veren laboratuvara baskın

WhatsApp üzerinden PCR testi veren laboratuvara baskın

 Kayseri'de silah ve bıçaklı miras kavgası: 2 kardeş öldü, 5 yaralı

Kayseri'de silah ve bıçaklı miras kavgası: 2 kardeş öldü, 5 yaralı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title