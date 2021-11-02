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Son dakika: Antalya'da uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı

AA / Sinan Özmüş - Haberler | Güncel
Son dakika: Antalya'da uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı

Son dakika haberleri... Antalya'nın Finike ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan üç zanlı tutuklandı.

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Finike ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan üç zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede uyuşturucu satışı ve kullanımını önlemek için çalışma başlattı.

Uyuşturucu satışı yaptıkları tespit edilen şüpheliler S.Ş. ve A.A. düzenlenen operasyonla yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Zanlıların uyuşturucu madde depoladıkları yer ve birlikte hareket ettikleri şahısların yakalanması amacıyla Kumluca Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğinde yapılan çalışma neticesinde tespit edilen adreslerde arama yapıldı.

Aramalarda, çuval ve poşetlere sarılı 26 kilo 410 gram esrar ve hassas terazi ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan H.Ş. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

AA / Sinan Özmüş - Son Dakika Haberleri
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