Son Dakika | Antalya'da polisin durdurmaya çalıştığı kişiye araç çarptı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika | Antalya'da polisin durdurmaya çalıştığı kişiye araç çarptı

AA / Gülsem Adam - Haberler | Güncel
Son Dakika | Antalya'da polisin durdurmaya çalıştığı kişiye araç çarptı

Son dakika gündem haberine göre Antalya'da polisin hareketlerinden şüphelenerek durdurmaya çalıştığı kişi, hafif ticari aracın çarpması sonucu yaralandı.

ANTALYA (AA) - Antalya'da polisin hareketlerinden şüphelenerek durdurmaya çalıştığı kişi, hafif ticari aracın çarpması sonucu yaralandı.

Antalya Adliyesine gelen Babacan Darılmaz (30) polis ve adliye güvenliğine, birilerinin kendisini silahla kovaladığını söyleyerek şüpheli hareketlerde bulundu.

Polis ve adliyede görevli özel güvenlik görevlileri, koşmaya başlayan Darılmaz'ı durdurmaya çalıştı. Bunun üzerine Dumlupınar Bulvarı'na doğru koşan Darılmaz, Gültekin İpek'in kullandığı 06 GS 162 plakalı aracın üzerine atladı.

Çarpmanın etkisiyle Darılmaz ve ticari araç sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralı Darılmaz'a ilk müdahaleyi yaparak, Akdeniz Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Hafif yaralanan ticari araç sürücüsü ise ayakta tedavi edildi.

Sürücü İpek, gazetecilere, aracında bir kulüpte forma giyen basketbol oyuncularının bulunduğunu ve onlara bir şey olmadığını söyledi.

Takımda sürekli sakatlıkların olduğunu belirten İpek, "Takımda kaza, bela, sakatlıklar oluyor diye kaptan kurban kestirdi oradan geliyorduk. İşte kaza bir daha kaza oldu." diye konuştu.

AA / Gülsem Adam - Son Dakika Haberleri
Tatile geldiği Antalya'da, 6'ncı kattan düşen Kırgız genç ağır yaralandı

Tatile geldiği Antalya'da, 6'ncı kattan düşen Kırgız genç ağır yaralandı

 Denetim noktasında polise silahlı saldırı! O anlar güvenlik kamerasında

Denetim noktasında polise silahlı saldırı! O anlar güvenlik kamerasında

 Norveç'te oklu saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti

Norveç'te oklu saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Şahap Kavcıoğlu
Magazin Bülent Ersoy
Spor Sergen Yalçın Burak Yılmaz Ali Koç
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Işıl Sergen Yemek Tarifleri Amelia Hamlin Numan Kurtulmuş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son Dakika | Antalya'da polisin durdurmaya çalıştığı kişiye araç çarptı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.10.2021 15:56:54. #1.12#