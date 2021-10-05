Son dakika! Antalya'da otomobilin çarptığı 14 yaşındaki çocuk öldü - Haberler
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Son dakika! Antalya'da otomobilin çarptığı 14 yaşındaki çocuk öldü

AA / Süleyman Elçin - Haberler | Güncel
Son dakika! Antalya'da otomobilin çarptığı 14 yaşındaki çocuk öldü

Son dakika gündem haberine göre Antalya'da yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti.

ANTALYA (AA) - Antalya'da yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti.

Kepez ilçesi Şelale Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Cesur İstimihan'a (14) sürücüsünün kimliği ve plakası belirtilmeyen otomobil çarptı.

Sağlık ekibince Kepez Devlet Hastanesine kaldırılan İstimihan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İstimihan'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarınca adli tıp morgundan alınarak toprağa verilmek üzere Mardin'e götürüldü.

Gözaltına alınan sürücünün polis merkezindeki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

AA / Süleyman Elçin - Son Dakika Haberleri
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