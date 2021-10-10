Son dakika: Antalya'da otizmli ve yangın bölgesindeki çocuklar Korkuteli'nde elma topladı

MANAVGAT, ANTALYA (AA) - Antalya'da yaşayan otizmli ve Manavgat ilçesindeki orman yangınından etkilenen çocuklar için Korkuteli ilçesinde elma toplama etkinliği düzenlendi.

AK Parti Antalya Milletvekili ve AK Parti MKYK üyesi Dr. Tuba Vural Çokal, AK Parti Antalya milletvekilleri İbrahim Aydın ve Kemal Çelik, Akdeniz Otizm Spor Kulübü Derneği Başkanı Demet Çileli'nin de katılımı ile otizmli çocuklar ile Manavgat ilçesindeki yangın bölgesinde yaşayan çocuklara yönelik elma toplama etkinliği yapıldı.

Korkuteli ilçesi Kargı Mahallesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar elma topladı.

Özgecan Aslan Gençlik Merkezi gönüllüleri çocuklara yüz boyama etkinliği gerçekleştirdi.

Çokal, etkinlikte gazetecilere yaptığı açıklamada, otizmli çocuklar ile Manavgat'ta yaşanan afetten etkilenen çocuklarla bir araya geldikleri için mutlu olduğunu söyledi.

Çocuklarla elma topladıklarını, ata tohumu karakılçık buğdaylarını toprakla buluşturduklarını ifade eden Çokal, "Çocukların mutluluğunun, heyecanını tarifi yok. Onları gülerken görmek de çok güzeldi." dedi.