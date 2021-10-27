Son Dakika | Antalya'da orman yangınına neden oldukları iddiasıyla tutuklanan 7 turist serbest bırakıldı - Haberler
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Son Dakika | Antalya'da orman yangınına neden oldukları iddiasıyla tutuklanan 7 turist serbest bırakıldı

AA / Gülsem Adam - Haberler | Güncel
Son Dakika | Antalya'da orman yangınına neden oldukları iddiasıyla tutuklanan 7 turist serbest bırakıldı

Son dakika gündem haberi... Antalya'da yaktıkları kamp ateşiyle orman yangınının başlamasına neden oldukları iddiasıyla tutuklanan 7 turist, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ANTALYA (AA) - Antalya'da yaktıkları kamp ateşiyle orman yangınının başlamasına neden oldukları iddiasıyla tutuklanan 7 Turist, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince "orman yangınına neden olma" suçlamasıyla 25 Ekim'de tutuklanan 7 Rus turistin tutukluğuna avukatları itiraz etti.

Yapılan değerlendirmenin ardından 7 turist, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Konyaaltı ilçesinde 23 Ekim'deki orman yangınının söndürülmesinin ardından çıkış nedeninin tespit edilmesi için çalışma başlatmış, incelemeler sürerken bölgede yürüyüş yapan bazı kişiler, yangının başladığı Sivri Dağ mevkisinde yabancı turist grubunun kamp yaptığı ve ateş yaktığı ihbarında bulunmuştu. Bölgede kamp yapan 7 kişilik Rus turist grubu gözaltına alındıktan sonra çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

AA / Gülsem Adam - Son Dakika Haberleri
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