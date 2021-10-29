Son dakika... Antalya'da kuyumcu çalışanını öldüren şüpheli, 2 kilogram altın çaldı - Haberler
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Son dakika... Antalya'da kuyumcu çalışanını öldüren şüpheli, 2 kilogram altın çaldı

AA / Sinan Özmüş - Haberler | Güncel
Son dakika... Antalya'da kuyumcu çalışanını öldüren şüpheli, 2 kilogram altın çaldı

Son dakika gündem haberine göre Antalya'da kar maskeli şüpheli, kuyumcu çalışanını silahla öldürüp, 2 kilogram altını alarak kaçtı.

ANTALYA (AA) - Antalya'da Kar maskeli şüpheli, kuyumcu çalışanını silahla öldürüp, 2 kilogram altını alarak kaçtı.

Kepez ilçesi 15 Temmuz Şehitler Caddesi'ndeki bir kuyumcu dükkanına gelen kar maskeli şüpheli, yanında getirdiği silahla iş yeri çalışanı Abuzer Atakan Gür'ü (48) vurdu.

Yere düşen Gür'ü darbeden ve tekrar ateş eden zanlı, yaklaşık 2 kilogram altın alarak kaçtı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri, Gür'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Gür'ün cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. İşlemlerin ardından eşinin cenazesini teslim alan Nurcan ile oğlu Talat Gür gözyaşlarına hakim olamadı.

Gür'ün cenazesinin Kurşunlu Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

Öte yandan, olaydan sonra çevredeki güvenlik kameralarında inceleme yapan polis ekipleri, şüphelinin iş yerinden çıktıktan sonra başında kar maskesi, elinde çantayla sakin şekilde yürüyerek taksi durağına gittiğini tespit etti.

Polis ekiplerinin, zanlıyı yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor.

Son dakika... Antalya'da kuyumcu çalışanını öldüren şüpheli, 2 kilogram altın çaldı

Son dakika... Antalya'da kuyumcu çalışanını öldüren şüpheli, 2 kilogram altın çaldı

AA / Sinan Özmüş - Son Dakika Haberleri
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