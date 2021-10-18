Son dakika! Ankara-Samsun yolunda trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

KIRIKKALE (İHA) - Ankara- Samsun yolu Elmadağ mevkiinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara-Samsun yolunun Elmadağ mevkii Kırıkkale istikametinde meydana gelen kazada Mehmet Küçükboylu (67) yönetimindeki 15 DZ 706 plakalı araç kontrolden çıkarak takla attı. Kaza sonucunda Mehmet Küçükboylu olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada yaralanan N.K. ise olay yerine gelen ambulans ile hastaneye sevk edildi. - ANKARA

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