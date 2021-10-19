Son dakika... Ankara merkezli FETÖ soruşturmalarında 123 kişi hakkında gözaltı kararı - Haberler
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Son dakika... Ankara merkezli FETÖ soruşturmalarında 123 kişi hakkında gözaltı kararı

AA - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Ankara merkezli iki ayrı Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında 123 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

ANKARA (AA) - Ankara merkezli iki ayrı Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında 123 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yaptığı açıklamaya göre ilk operasyon örgütün mahrem imamlarıyla ankesörlü telefonlar aracılığıyla iletişim kurdukları tespit edilen tamamı daha önce ilişiği kesilen 50 askeri öğrenciye yönelik yapıldı.

Ankara merkezli 18 ilde devam eden operasyon, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülüyor.

İkinci operasyon ise örgütün mahrem imamlarına yönelik gerçekleştirildi. Bu kapsamda, operasyonel hatlar aracılığıyla bazı yargı teşkilatı çalışanlarıyla irtibat kurarak örgütsel faaliyette bulundukları tespit edilen farklı meslek grubundaki 73 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara merkezli 16 ilde eş zamanlı yapılan operasyon, Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sürdürülüyor.

Son dakika... Ankara merkezli FETÖ soruşturmalarında 123 kişi hakkında gözaltı kararı

Son dakika... Ankara merkezli FETÖ soruşturmalarında 123 kişi hakkında gözaltı kararı

Son dakika... Ankara merkezli FETÖ soruşturmalarında 123 kişi hakkında gözaltı kararı

Son dakika... Ankara merkezli FETÖ soruşturmalarında 123 kişi hakkında gözaltı kararı
AA - Son Dakika Haberleri
Ankara merkezli FETÖ soruşturmalarında 123 kişi hakkında gözaltı kararı

Ankara merkezli FETÖ soruşturmalarında 123 kişi hakkında gözaltı kararı

 Son dakika haberi | Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen iki ayrı FETÖPDY soruşturması kapsamında 123 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Son dakika haberi | Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen iki ayrı FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 123 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

 ABD, Almanya ve Fransa dahil 10 ülkenin Ankara'daki büyükelçileri, Osman Kavala'ya ilişkin açıklamaları nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

ABD, Almanya ve Fransa dahil 10 ülkenin Ankara'daki büyükelçileri, Osman Kavala'ya ilişkin açıklamaları nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.
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