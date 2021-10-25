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Son Dakika | Ankara merkezli 4 ilde 6 DEAŞ şüphelisine gözaltı kararı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son Dakika | Ankara merkezli 4 ilde 6 DEAŞ şüphelisine gözaltı kararı

Son dakika haber... ANKARA merkezli 4 ilde DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 6 şüphelinin gözaltına alınmasına karar verildi.

ANKARA (DHA) - ANKARA merkezli 4 ilde Deaş silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 6 şüphelinin gözaltına alınmasına karar verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, DEAŞ silahlı terör örgütü ile irtibatı ve iltisakı tespit edilen 6 şüphelinin, Ankara merkezli 4 ilde, gözaltına alınmalarına  karar verildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.


Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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